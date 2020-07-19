الرياض 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسنظمت غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية لقطاع دعم الأعمال بالتعاون مع الأمانة العامة للجان الضريبية، ورشة عمل قدمت خلالها تعريفات حول أعمال وأنظمة الأمانة العامة ولجانها الضريبية.وقدم رئيس قسم صياغة ودعم القرارات بالأمانة العامة عبد الرحمن الجربوع، ورئيس قسم الزكاة وضريبة الدخل بالأمانة عبد الله السديس عرضا تعريفيا عن أبرز الأدوار والخدماتالمقدمة من الأمانة للأفراد واللجان، مشيرين أن الأمانة تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 من حيث الإسهام في إنفاذ الأنظمة الضريبية بكفاءة عبر تبني أساليب مبتكرة وفعالة بالتعاون مع عدة جهات، ومن ذلك استقبال الدعاوى الضريبية ودراستها من النواحي القانونية والمحاسبية وعرضها على اللجان وإجراء البحوث والدراسات.وكانت محاور الورشة قد تناولت التعريف بالأمانة ولجانها الضريبية وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية وإجراءات معالجة الدعاوى وتيسير الإجراءات والتمثيل النظامي أمام دوائر اللجان الضريبية والتعريف بالخدمات الالكترونية وإجراءات خدمة التقاضي عن بعد.// انتهى //14:28ت م0091