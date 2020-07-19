القاهرة 28 ذي القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسيبدأ اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري، زيارة إلى العاصمة الأردنية عَمّان يجرى خلالها مشاورات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي للتنسيق بشأن مُستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية وبخاصة التطورات على الساحة الفلسطينية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في تصريح اليوم، أن شكري سيتوجه عقب زيارته للأردن إلى مدينة رام الله، مؤكدًا أنها تأتي تعبيراً عن الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني خاصةً مع ما يتردد بشأن نوايا الضم الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.// انتهى //14:36ت م0092