الرياض 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية المهندس محمد الجاسر يرافقه المشرف العام على الفروع ياسر البابطين ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض محمد الحربي المعين حديثاً .وتمنى سمو أمير منطقة الرياض ، التوفيق والنجاح للحربي فيما كلف به من مهام .كما بحث سمو أمير منطقة الرياض مع مسؤولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدداً من الموضوعات المتعلقة ببرامج الوزارة في المنطقة والخطط التنفيذية والروئ والأهداف العملية .وأشار معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى التعاون القائم بين إمارة الرياض والوزارة ودعم الأمير فيصل بن بندر لفرع الوزارة بالمنطقة وتسهيل العمل والإنجاز ولتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.من جهته عبّر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على إتاحة الفرصة له متمنياً أن يكون عند حسن الظن.// انتهى //14:38ت م0093