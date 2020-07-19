سكاكا 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسدشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي ، اليوم عددا من المشاريع التطويرية الجديدة بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا ، يرافقه عدد عدد من القيادات الصحية بالمنطقة.جاء ذلك خلال زيارته إلى المستشفى تجول خلالها في الأقسام والمراكز , حيث تضمنت المشاريع ( مركز التدريب والابتعاث، تحسين وتطوير المبنى الإداري ، زيادة عدد العيادات الخارجية ، تطوير قاعات الأجتماعات وتزويدها بشاشات عرض لسهوله المناقشات الطبية، قاعات جديدة لاجتماعات الأطباء تستوعب 20 مقعدا، تطوير مكاتب إدارة التمريض، استحداث 4 غرف الأنتظار بالعيادات الخارجية، تطوير البهو الداخلي للبرج الطبي، تركيب ارضيات فينيل ضد البكتريا لقسم الأشعة والإسعاف والطوارئ وبعض غرف المرضى بمساحة 2000 متر ، استحداث غرف للحالات الباردة لقسم الأسعاف والطوارئ، تجديد غرف المرضى بالكامل).وفي ختام الزيارة أثنى الرويلي على ما شاهده من عمل مميز ومشاريع متطورة تواكب رؤية المملكة 2030 ووفق معايير طبية عالية، مقدماً شكره لإدارة المستشفى ومنسوبيها.وأكد أن هذه المشروعات تأتي بدعم من سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه ، ومتابعة معالي وزير الصحة ، ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ممثلة بالشؤون الصحية بالمنطقة التي تسعى من خلالها إلى تقديم خدمات صحية بدرجة عالية من الجودة والكفاءة والالتزام.//انتهى//16:02ت م0142