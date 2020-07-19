طرابلس 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسأجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الكويت سمو الشيخ أحمد ناصر الصباح، وبحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق المستمر في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.واطمأنّ سيالة خلال الاتصال على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، متمنياً له موفور الصحة والعافية بعد أن أجرى جراحة ناجحة اليوم.وأطلع سيالة الوزير الكويتي على آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، متمنياً عودة الاستقرار الكامل ونجاح العملية السياسية في ليبيا .// انتهى //16:03ت م0146