ثقافي / محاضرة توعوية بأدبي الأحساء حول أثر التباعد الاجتماعي
الأحد 1441/11/28 هـ الموافق 2020/07/19 م واس
الأحساء 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس
ينظم نادي محافظة الأحساء الأدبي بعد غدٍ محاضرة توعوية عن أثر التباعد الاجتماعي في منع انتشار فيروس كورونا المستجد، بمشاركة استشاري الطب الباطني والأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري .
وتأتي المحاضرة الافتراضية ضمن برامج النادي الصيفية التوعوية، الذي سيكون رابطها متاحا عبر تطبيق النادي على منظومة الهواتف الذكية وحسابات وسائل التواصل المتاحة .
// انتهى //
16:07ت م
0147