الأحساء 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسينظم نادي محافظة الأحساء الأدبي بعد غدٍ محاضرة توعوية عن أثر التباعد الاجتماعي في منع انتشار فيروس كورونا المستجد، بمشاركة استشاري الطب الباطني والأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري .وتأتي المحاضرة الافتراضية ضمن برامج النادي الصيفية التوعوية، الذي سيكون رابطها متاحا عبر تطبيق النادي على منظومة الهواتف الذكية وحسابات وسائل التواصل المتاحة .// انتهى //16:07ت م0147