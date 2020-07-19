سول 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسانفرد فريق أولسان هيونداي بصدارة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم بعد فوزه اليوم على ضيفه جانجون إف سي بهدف دون مقابل سجله جونيور نيجراو في الدقيقة 28 من ركلة جزاء لحساب الجولة الـ13 من المسابقة.كما تغلب سيونجنام إف سي على مضيفه سوون سامسونج بلووينجز 1 ـ 0 , وتعادل إنشيون يونايتد مع جيونبك هيونداي 1 ـ 1 ضمن الجولة ذاتها.ورفع أولسان رصيده بهذا الفوز إلى 29 نقطة في المركز الأول بفارق ثلاث نقاط عن جيونبك صاحب المركز الثاني, وتوقف رصيد جانجون عند 14 نقطة في المركز السابع.// انتهى //16:22ت م0148