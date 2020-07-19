جيزان 28 ذوالقعدة 1441هـ الموافق 19 يوليو 2020م واستواصل جمعية ذوي اضطراب طيف التوحد الخيرية بمنطقة جازان "لدُن" استقبال طلبات المشاركة في مسابقة الرسم الحر ، وذلك ضمن برامج الجمعية خلال صيف العام الحالي.وتستهدف المسابقة المبدعين من أطفال طيف التوحد ، وفناني وفنانات الرسم التشكيلي ، عبر إرسال المشاركات حتى الـ11 من شهر ذي الحجة المقبل على الجوال رقم 0596162299 ، حيث تم رصد جوائز مالية تبلغ 10,000 ريال للفائزين بالمراكز الأولى.// انتهى //16:22ت م0149