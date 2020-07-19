ثقافي / جمعية "لدن" في جازان تطلق مسابقة الرسم الحر
الأحد 1441/11/28 هـ الموافق 2020/07/19 م واس
جيزان 28 ذوالقعدة 1441هـ الموافق 19 يوليو 2020م واس
تواصل جمعية ذوي اضطراب طيف التوحد الخيرية بمنطقة جازان "لدُن" استقبال طلبات المشاركة في مسابقة الرسم الحر ، وذلك ضمن برامج الجمعية خلال صيف العام الحالي.
وتستهدف المسابقة المبدعين من أطفال طيف التوحد ، وفناني وفنانات الرسم التشكيلي ، عبر إرسال المشاركات حتى الـ11 من شهر ذي الحجة المقبل على الجوال رقم 0596162299 ، حيث تم رصد جوائز مالية تبلغ 10,000 ريال للفائزين بالمراكز الأولى.
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16:22ت م
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