مكة المكرمة في 28 ذو القعدة 1441 ه الموافق 19 يوليو 2020 م واسانطلقت اليوم، فعاليات ملتقى الصيف العلمي "زاد " الذي ينظمه المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجامعة أم القرى بالتعاون مع كلية الدعوة الدين وعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد لطالبات قسم الحسبة لمدة ثلاثة أيام بمعدل ثلاث ساعات يومياً.وسيتم خلال الملتقى الذي يقام عن بعد عبر برنامج " webex" تسليط الضوء على " فن التخريج وصياغته " تقدمه أستاذة الحديث وعلومه المشارك بقسم الكتاب والسنة الدكتورة نهلة الرفاعي وكذلك موضوع " الأخطاء المنهجية في الأبحاث العلمية " تقدمها أستاذة التفسير وعلوم القرآن المشارك بقسم الكتاب والسنة الدكتورة إيمان مغربي بالإضافة إلى موضوع " المنهج التحليلي الميداني في البحوث الحسبية تقدمه أستاذة الدعوة والاحتساب المساعد بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية الدكتورة عليا فلمبان.// انتهى //16:27ت م0150