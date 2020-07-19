الرياض 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسحقق فابيو كارتارارو الفوز في جائزة إسبانيا -التي تمثل المرحلة الأولى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية لفئة "موتو جي بي" - ليصبح أول فرنسي يمنح اللقب لبلاده منذ العام 1999م لهذه الفئة.وتقدم دراج ياماها -الذي انطلق من المركز الأول- على الإسباني مافريك فينياليس (ياماها) في السباق الذي أقيم على حلبة خيريز، وشهد خروج بطل العالم ست مرات الإسباني مارك ماركيز (هوندا) في اللفة العشرين.وحقق كارتارارو بذلك أول فوز له في مسيرته، وذلك في السباق الأول الذي يقام ضمن منافسات "موتو جي بي" هذا الموسم, حيث كان من المقرر أن تنطلق بطولة العالم في مارس الماضي، لكن فيروس كورونا المستجد حال دون إقامة منافسات الفئة الأولى، واكتُفي بإقامة الفئتين الثانية "موتو 2" والثالثة "موتو 3".// انتهى //16:27ت م0152