القاهرة 28 ذي القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاً جماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم، حيث خسر رأس المال السوقي للبورصة بنحو 1ر6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 8ر568 مليار جنيه.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 16ر10281 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 29ر1409 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 44ر2177 نقطة.//انتهى//17:04ت م0159