جدة 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسسلمت جمعية نفع الخيرية مؤخراً (18) عائلة من العائلات المستفيدة من الجمعية مفاتيح وحداتهم السكنية ، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من اتفاقية الجمعية مع وزارة الإسكان ممثلة في برنامج الإسكان التنموي الذي يعد إحدى مبادرات الوزارة لمستحقي الدعم الأشد حاجة من مستفيدي الجمعيات الخيرية المرخصة والمعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .وثمن المدير التنفيذي للجمعية صالح بن ناصر العُمري دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ لهذا البرنامج الذي يحقق أماني الكثيرين من مستفيدي الجمعيات الخيرية عبر برنامج الإسكان التنموي لتأمين السكن للأسر الأشد حاجة في المجتمع كالأسر المحتاجة وأسر السجناء والمطلقات والأرامل والأيتام ، منوها بدعم وتمكين الإسكان التنموي للجمعيات الخيرية من خلال توفير الوحدات السكنية المطلوبة ، حيث تقوم الجمعيات من جانبها بتسليم المساكن للأسر المستحقة وإدارتها وتشغليها.وأكد العمري أن مبادرة الإسكان التنموي مع الجمعية تواصل نجاحها بتأمين حاجة الأسر من هذه المساكن، حيث وصل عدد العائلات المستفيدة من البرنامج (53) عائلة تسلمت (53) وحدة سكنية جديدة عبر ثلاث مراحل في ثلاث مبانٍ في الريان والمحجر وأم السلم ، وكشف عن جهود مستقبلية مع الإسكان لتفعيل المبادرة بشكل أوسع لتلبي احتياج الأسر من المساكن حسب أعداد أفرادها.يذكر أن جمعية نفع الخيرية وقّعت ضمن خططها الإستراتيجية ومواكبتها للرؤية ٢٠٣٠ اتفاقية مع وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج الإسكان التنموي بهدف تكامل العمل مع الجمعية وسعياً إلى تنويع خدماتها في جميع مجالات العمل الخيري ، حيث خُصّصت الوحدات السكنية على مرحلتين ووُزعت على مستحقيها على أن يُستقطع مبلغ (200) ريال شهرياً من الأسر التي تسلّمت مساكنها.// انتهى //17:12ت م0162