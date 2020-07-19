الرياض 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسأبرم مركز المعلومات الوطني اليوم اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، بحضور معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومعالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، حيث وقع معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت اتفاقية التعاون مع المدير العام للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فيصل بن عبد العزيز التميمي.وأعرب معالي الدكتور عصام الوقيت عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، وتقديم خدمات السحابة الحكومية والخدمات الإلكترونية وإدارة البنية التحتية للاستضافة، وتوفير حلول تقنية ذات كفاءة عالية للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، مشيراً إلى تطلع المركز من خلال هذا التعاون إلى مواصلة تقديم الخدمات للجهات الحكومية وشبه الحكومية وفق أفضل الممارسات، وأعلى المعايير الدولية، بما يواكب تقدّم ونهضة وطننا الغالي على الأصعدة كافة.// انتهى //17:31ت م0164