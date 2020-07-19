الضالع 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسلقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم الليلة الماضية في مواجهات مع الجيش اليمني في محافظة الضالع، جنوبي اليمن.وأوضح موقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش اليمني استدرجت مجموعة من الميليشيا الحوثية، شرق مديرية الحشاء، وباغتتها بهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.وفي ذات السياق لقي القيادي في الميليشيا المتمردة المدعو علي محمد علي الزراقي مصرعه مع عدد من مرافقيه بنيران الجيش اليمني في جبهة باب غلق غرب مديرية قعطبة، في المحافظة ذاتها.وأشار الموقع إلى أن المدعو الزراقي يُعد قائداً لما تسمى بعمليات الميليشيا المتمردة في جبهات الضالع.// انتهى //17:43ت م0165