بغداد 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 92530 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 90 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى3781 ، فيما سُجلت 2036 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 60528 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق 28221 , منهم 389 في العناية المركزة.// انتهى //18:48ت م0175