الرياض 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسفاز بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون الأحد بجائزة المجر الكبرى، وهي المرحلة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد، متوجاً نهاية أسبوع مثالية بمعادلة رقم قياسي للسائق الألماني ميكايل شوماخر بعدد الانتصارات في السباق ذاته.وواصل هاميلتون فرض هيمنته وهيمنة فريقه مرسيدس على البطولة بتحقيقه فوزه الثاني توالياً في 2020، والثامن على حلبة هنغارورينغ المجرية، معادلاً رقماً قياسياً حققه شوماخر في جائزة فرنسا (8 انتصارات).وحل ثانيا في السباق المجري الهولندي ماكس فيرشتابن أمام زميل هاميلتون الفنلندي فالتيري بوتاس الذي فاز بالسباق الأول هذا الموسم في النمسا.// انتهى //19:15ت م0182