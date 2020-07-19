بغداد 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق تعرض المنطقة الخضراء ظهر اليوم إلى هجوم بثلاث قذائف هاون عيار 82 ملم .وأفادت القيادة في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن اثنتين من هذه القذائف انفجرتا فيما لم تنفجر الثالثة, دون الإشارة إلى كون الهجوم قد أسفر عن إلحاق خسائر أو أضرار أم لا.واتهم البيان جهات لم يُسمِّها بالوقوف خلف هذا الهجوم بقصد خلط الأوراق وإضعاف الدولة, منوها بأن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه بتكليف جهد أمني استخباري سريع للتوصل للفاعلين وتقديمهم للقضاء، مهيبة بالمواطنين كافة بالتعاون مع القوات الأمنية وتقديم المعلومات التي من شأنها مكافحة هذه المجاميع التي وصفتها بالإجرامية.// انتهى //19:38ت م0184