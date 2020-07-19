أبوجا 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسأعلن وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما اليوم، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح أول عضو في حكومة الرئيس محمد بخاري يصاب بالعدوى.وأوضح الوزير النيجيري أنه خضع للفحوص الخاصة بالفيروس بعد إصابته بالتهاب في الحلق، مضيفًا لقد خضعت أمس لرابع فحص (لمرض) كوفيد-19 (الناجم عن الإصابة بالفيروس) حيث جاءت نتيجته إيجابية هذه المرة.// انتهى //19:39ت م0185