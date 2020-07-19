القاهرة 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسأوصى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في اجتماعه الاستثنائي -الذي عُقد اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس على مستوى المندوبين برئاسة اليمن- بتوجيه الشكر إلى الأمين العام للمجلس السفير محمد الربيع على الجهود التي قام بها خلال مدة عمله في المجلس، معلنا شغور منصب الأمين العام للمجلس.كما قرر المجلس تكليف الأمانة العامة للمجلس بتقديم تقرير حول ملائمة تطبيق النظام الأساسي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة على مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، على أن يُقدم للدورة (110) لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدورة (106) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.كما أوصى الاجتماع بالدعوة إلى تشكيل لجنة قانونية مشتركة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية للبتّ في قانونية المدة التي شغلها الأمين العام للمجلس ( محمد الربيع) ما بعد 10 يونيو 2020 ، على أن تعرض اللجنة تقريرها للدورة (110) لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي ستُعقد قبل انعقاد الدورة (106) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الشهر المقبل.وأوصى المجلس أيضا بعرض نتائج اللجان القانونية في الدورة العادية القادمة التي ستُعقد نهاية أغسطس المقبل، ومن ثم رفع تقرير كامل بالوضع القانوني والمالي والإداري لمجس الوحدة الاقتصادية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية للنظر في الأمر.// انتهى //19:43ت م0186