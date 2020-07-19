عمّان 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم نظيره المصري سامح شكري، الذي يزور الأردن حاليا.وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية واستعرض التطورات الإقليمية وسبل التعامل معها بما يخدم مصالح البلدين والقضايا العربية.وأكد الوزيران استمرار التشاور المنهجي إزاء التحديات الإقليمية والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وفي مقدمتها الجهود المستهدفة منع ضم إسرائيل أراض فلسطينية وإيجاد أفق حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي، إضافة إلى التحركات لحل الأزمات في سوريا وليبيا بما يحمي الأمن العربي المشترك ويكرس الأمن والاستقرار الإقليمين.وشدد الجانبان على استمرار العمل المشترك لبلورة موقف دولي فاعل للحؤول دون تنفيذ الضم وإعادة إطلاق مفاوضات جادة ومباشرة وفاعلة لتحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب على أساس حل الدولتين.وأكدا على تضامن الأردن ومصر في مواجهة التحديات المشتركة حيث أن أمن البلدين واحد.// انتهى //19:44ت م0187