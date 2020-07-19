مقديشو 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسأعلن قائد الجيش الصومالي بمحافظة جوبلاند عدن محمد ابراهيم أن الجيش نفذ عملية عسكرية ضد عناصر حركة الشباب الإرهابية على مشارف كيسمايو بالمحافظة، أسفرت عن مقتل ستة عناصر منهم.وأوضح قائد الجيش الصومالي بمحافظة جوبلاند أنه وقع قتال عنيف بين الجيش والمسلحين في قريتي كوبان وبولا حاجي، أسفرت نتائجه عن مقتل ستة من عناصر الحركة الإرهابية.ولفت النظر إلى أن الجيش استولى أيضًا على ذخيرة كانت بحوزة المسلحين خلال العملية.وكان الجيش الصومالي -بدعم جوي فرنسي- قد قتل أمس 18 عنصرًا من حركة الشباب الإرهابية بجنوب البلاد.// انتهى //19:54ت م0188