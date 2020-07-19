واشنطن 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسأصيب 13 شخصاً اليوم في إطلاق نار كثيف خلال تجمع في منطقة بيوريا بولاية إيلينوي الأمريكية.وأوضحت المتحدثة باسم شرطة منطقة بيوريا إمي دوتسون أن إطلاق النار نفذه شخص واحد على الأقل واستهدف تجمعاً بمنطقة ريفر فرونت في وقت مبكر من الأحد.وأبانت دوتسون، أن اثنين من المصابين، وهما رجل وامرأة، في حالة خطيرة بسبب إصابات مباشرة في الرقبة والظهر، مؤكدةً أن مطلق النار لا يزال طليقاً وأن الشرطة تجري عمليات بحث واسعة لاعتقاله.// انتهى //20:57ت م0196