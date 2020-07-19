فريتاون 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسأعلن المسؤول بمستشفى مدينة ماكيني العام في سيراليون محمد شيكو، مقتل أربعة أشخاص على الأقل، فيما أصيب عشرة آخرون بجروح، عندما فتحت قوات الشرطة والجيش النار على محتجين في شمال سيراليون.وأضاف مدير إدارة بجامعة في مدينة ماكيني مايوكانون أن السلطات فتحت النار عندما بدأ مئات من المحتجين بمدينة ماكيني إلقاء الحجارة، في محاولة لمنع نقل مولد كهربائي إلى بلدة أخرى، خوفاً من أن يؤثر ذلك على إمدادات مدينتهم من الكهرباء، ما أسفر عن مقتل أربعة محتجين وإصابة عشرة آخرين.وقالت الحكومة في بيان في وقت متأخر من مساء أمس: إنها على علم "باحتمال وقوع خسائر في الأرواح" دون أن تورد مزيداً من التفاصيل، وإن أية محاولة لتقويض السلم العام ستقابل بالقوة القانونية".// انتهى //20:59ت م0197