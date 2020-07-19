بيروت 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسسجلت لبنان 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 65 من المُقيمين المخالطين لوافدين، و19 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 2859 حالةً.وأفاد التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة في لبنان بإجراء 5717 فحصا pcr الخاص بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، في ظل ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1515، واستقرار عدد الوفيات على 40 وفاة.// انتهى //21:01ت م0198