الرياض 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسرفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين سموه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية.كما هنأ رئيس الاتحاد السعودي سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية.ووجه المسحل التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد سلطان بن عبدالعزيز بعد تعيين سموه عضوًا بمجلس إدارة الهيئة.وثمّن رئيس الاتحاد السعودي الاهتمام والدعم الكبيرين اللذين توليهما القيادة الرشيدة من أجل الارتقاء بالرياضة السعودية، متمنيًا التوفيق لمجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية لتحقيق كل ما ينهض بالفروسية السعودية لتحقيق مزيد من النجاحات.// انتهى //21:03ت م0199