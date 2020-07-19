سكاكا 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واساختتم مجلس شباب الجوف اليوم سلسلة ويبنار الشباب "مجال ريادة الأعمال" الذي استضاف عددا من المتخصصين تحت رؤية "شباب متمكّن ومؤهّل" .وبحسب أمين عام مجلس شباب الجوف مهند بن بدر الهادي يهدف ويبنار الشباب لـ"تمكين الشباب في كيفية اختيار مشاريعهم الريادية ومعرفة البرامج المقدمة للرياديين ، وتمكين الشباب من إدارة أعمالهم الحالية مع نخبة من الممارسين، بالإضافة لمعرفتهم أساليب جديدة في ريادة الأعمال .وقد استفاد من سلسلة "ويبنار الشباب الذي أقيم على مدى سبعة أيام أكثر من "5183” شابا وشابة من خلال ثمانية ضيوف متخصصين تحدثوا في مجالات مهمة كفرص التمويل ودعم التوظيف لرواد الأعمال ، وأساسيات التسويق الرقمي ؛ والتجارة الإلكترونية ، وسوق العمل مابعد جائحة فايروس كورونا المستجد، بالإضافة للذكاء الاصطناعي وابتكار المشروعات الريادية .مما يذكر أن مجلس شباب الجوف يحظى بدعم ورعاية من سمو أمير منطقة الجوف رئيس مجلس شباب الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ، الذي يؤكد أهمية دعم شباب المجلس وتمكينهم من خدمة المجتمع .// انتهى //21:20ت م0202