جيزان 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسدعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وارتفاع في أمواج البحر مع أتربة مثارة وتدنٍ وشبه انعدام في مدى الرؤية .وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة في أثناء التقليات الجوية ومنها الأسلاك والتوصيلات الكهربائية وذلك تفادياً لمخاطر الصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وتوخي الحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة، داعياً إلى الاطلاع على ما يبث من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني https://www.998.gov.sa .وأكد الغامدي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تتابع تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، راجياً للجميع السلامة الدائمة.// انتهى //21:21ت م0203