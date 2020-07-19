عمّان 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسأجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اتصالاً هاتفياً اليوم مع نظيره العراقي فؤاد حسين، بحثت خلاله الخطوات التي يقوم بها البلدان لتعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التعاون في جميع المجالات.وأكد الوزيران استمرار الخطوات العملية لتنفيذ اتفاقيات التعاون التي وقعها البلدين في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم والدفاع ومحاربة الإرهاب.كما استعرضا سبل زيادة آفاق التعاون بين الأردن والعراق ومصر في سياق آلية التعاون الثلاثي التي اعتمدها القادة إطاراً مؤسساتياً لزيادة التعاون والتكامل وخدمة مصالح البلدان الثلاثة ولبنة في بنيان التعاون العربي.// انتهى//21:23ت م0204