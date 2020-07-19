باماكو 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسمدد وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إأريقيا "إيكواس" رفيعة المستوى الموجود حالياً في مالي مهمته من أجل الدفع بمسار المفاوضات للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها جمهورية مالي والتوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمعارضة.وقرر وفد "إيكواس" تمديد مهمته في باماكو الواقعة في غرب أفريقيا لمدة 24 ساعة إضافية، حيث تتواصل اليوم مشاورات رسمية و "سرية" بهدف إيجاد مخرج للأزمة بين الحكومة والمعارضة.وكان وفد "إيكواس" قد قدم أمس مقترحات للخروج من الأزمة، رفضتها المعارضة حيث عدتها بعيدة عن تطلعات الشعب المالي.// انتهى //21:24ت م0205