أثينا 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسسجلت اليونان 24 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4007 حالات، فيما لم تسجل حالات وفاة ليستقر عدد الوفيات عند 194 حالةً.وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان أن من بين إجمالي الإصابات 1106 حالات لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و2048 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصا مصابين باليونان.// انتهى //21:24ت م0206