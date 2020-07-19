عمّان 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يزور الأردن حالياً.وجرى خلال اللقاء، بحث آليات توسيع التعاون الثنائي في المجالات كافة، والجهود المشتركة للتصدي لوباء فيروس كورونا وآثاره الإنسانية والاقتصادية.وجرى التأكيد خلال اللقاء، على مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن ومصر حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم قضايا الأمة العربية.كما بحث اللقاء التطورات الإقليمية؛ وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.// انتهى //21:27ت م0209