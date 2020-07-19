عنيزة 28 ذوالقعدة 1441هـ الموافق 19 يوليو 2020م واستستعد غرفة عنيزة لموسم عنیزة للتمور 41 بالتعاون مع بلدية عنيزة ومكتب وزارة البیئة والمیاه والزراعة، بتنظيم حملات توعوية وارشادية على عدد من مزارع النخيل بالمحافظة .وأوضح مدیر مكتب وزارة البیئة والمیاه والزراعة بعنيزة الدكتور مشحن بن إبراهيم المشحن، أن قسم الإرشاد الزراعي ووقایة المزروعات بالمكتب نفذ الكثير من الجولات بھدف الوقوف على عملیة العنایة بالنخیل من تسمید ورش المبیدات المناسبة قبل نضج الثمار، بالإضافة إلى متابعة الجني والتأكد من نسب المبیدات وطرق استخدامھا ومتابعة مدى الالتزام بفترة تحریم رش المبیدات الزراعیة، وذلك للوصول إلى منتجات صحیة وآمنة .وأضاف المشحن أن من ضمن الأعمال التي نفذت تعبئة الاستمارة الإرشادیة وھي عبارة عن عمل إرشادي خاص بالمزرعة من عملیة الري الصحیح، ورش المبیدات والأسمدة المستخدمة وجني الثمار، ومعرفة ھل المزارع یقوم بالعملیات الزراعیة الصحیحة وتوجیھهم إذا ومتابعة أية ملحوظات، مشیرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى حمایة المستھلك والعمل على تقدیم منتج صحي .// انتهى //21:27ت م0210