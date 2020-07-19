ثقافي / فنون الحدود الشمالية تنظم دورة في " أساسيات التصوير الضوئي " عن بعد
الأحد 1441/11/28 هـ الموافق 2020/07/19 م واس
عرعر 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس
تنظم جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية بعد غدِ دورة في أساسيات التصوير الضوئي عن بعد " للنساء "، وتستمر يومين .
وأوضحت الجمعية أن التسجيل عن طريق الرابط التالي :" https://2u.pw/fuEUn"، محددة شروطا للحصول على شهادة الحضور وهي المشاركة في الأنشطة التدريبية، وتعبئة نموذج الحضور اليومي، وتعبئة نموذج قياس رضى المستفيد، كما دعت الجمعية المهتمات بالتصوير للتسجيل في الدورة للاستفاده منها .
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