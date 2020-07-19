عرعر 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واستنظم جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية بعد غدِ دورة في أساسيات التصوير الضوئي عن بعد " للنساء "، وتستمر يومين .وأوضحت الجمعية أن التسجيل عن طريق الرابط التالي :" https://2u.pw/fuEUn"، محددة شروطا للحصول على شهادة الحضور وهي المشاركة في الأنشطة التدريبية، وتعبئة نموذج الحضور اليومي، وتعبئة نموذج قياس رضى المستفيد، كما دعت الجمعية المهتمات بالتصوير للتسجيل في الدورة للاستفاده منها .// انتهى //22:02ت م0226