مدريد 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسأنهى برشلونة مشواره في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بفوز معنوي لإكمال مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 5-0، على مضيفه ألافيس، وذلك في المرحلة الثامنة والثلاثين والختامية من الدوري.ودخل برشلونة اللقاء بعد خسارته اللقب الذي أحرزه في الموسمين الماضيين، لصالح منافسه فريق ريال مدريد بعدما خسر في المرحلة الماضية على أرضه أمام أوساسونا (1-2) وفوز الفريق المدريدي على فياريال (2-1).وسجل أهداف اللقاء لاعبه فاتي في الدقيقة 24، وأضاف ميسي هدفين في الدقائق (34-75) قبل أن يسجل سواريز هدفًا في الدقيقة (44) فيما سجل البرتغالي نيسلون سيميدو هدفه عند الدقيقة (57).// انتهى //22:02ت م0227