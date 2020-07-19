عرعر 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسصادرت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها خلال الفترة من 1 شوال إلى 24 ذي القعدة للعام الحالي أكثر من 14800 كجم من المواد الغذائية المخالفة وذلك لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالمنطقة.وأكدت الأمانة استمرار الجولات التفتيشية الرقابية؛ لتطبيق الأنظمة المتعلقة بالصحة العامة، وعدم التهاون مع أية مخالفات تضبط، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفات البلدية لأصحاب تلك المحلات، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أية مخالفات صحية عبر رقم الطوارئ 940 .// انتهى //22:03ت م0228