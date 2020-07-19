ظهران الجنوب 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسكثفت بلدية محافظة طريب جولاتها الرقابية الميدانية والتفتيشية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية المختلفة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية، ضمن حملة "غذاؤكم أمانة"، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكد من سلامة المواد الغذائية.وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة 3 أطنان من الخضروات والمواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، والمخزنة داخل مقر سكن عمالة مخالفة، حيث طبقت الإجراءات النظامية بحقهم .وأكدت البلدية أنها مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية، بهدف مراقبة عمل المحال المعنية ببيع المواد الغذائية المختلفة للحفاظ على مستويات الصحة العامة.// انتهى //22:03ت م0229