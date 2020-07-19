الباحة 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليه 2020 م واسينظم نادي الباحة الأدبي غدًا، أمسية شعرية " عن بعد " يشارك فيها نخبة من الشعراء.وأوضح رئيس النادي حسن الزهراني، أن الأمسية تأتي ضمن مجموعة نشاطات أدبية وثقافية منوعة سيقيمها النادي لجمهوره خلال صيف هذا العام, مابين أمسيات شعرية وقصصية ونقدية وفكرية ومعارض كتب ومعارض فنية ومسابقات ثقافية للأطفال وتوقيع كتب, بالإضافة إلى الجولات الثقافية في المحافظات, والمعارض المتنقلة في الغابات والمتنزهات, مؤكداً بأن الأمسية ستبث عبر حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعية في تمام الساعة الـ 9 مساءً.// انتهى //22:06ت م0230