لندن 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسيسير فريق بورنموث نحو العودة إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بعد خمسة مواسم متتالية في الدوري الممتاز، وذلك بعد خسارته البوم على أرضه أمام ساوثمبتون 0-2 ، في المرحلة السابعة والثلاثين ما قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.سجل أهداف اللقاء، داني إنغز في الدقيقة 41 قبل أن يفرط بفرصة إضافة هدف ثان من ركلة جزاء في الدقيقة 59 ، ليضيف زميله اللاعب البديل تشي آدمز الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، بينما دخل فريق بورنموث اللقاء بفوز وحيد في مبارياته الـ 11 الماضية، كان على ليستر سيتي الرابع بنتيجة (4-1) في المرحلة الخامسة والثلاثين، ماجعله في المركز الثامن عشر، بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان، وبخسارته اليوم تراجع إلى المركز التاسع عشر، بفارق الأهداف عن أستون فيلا، وثلاث نقاط عن واتفورد السابع عشر، الذي يلعب مباراته بعد غد ضد مضيفه مانشستر سيتي الوصيف وبطل الموسمين الماضيين.// انتهى //22:08ت م0232