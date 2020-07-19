مدريد 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واساستعاد فريقا فياريال وبلد الوليد الانتصارات في ختام مبارياتهما ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، حيث تغلب فياريال على ضيفه إيبار بنتيجة 4-0، فيما فاز بلد الوليد على ضيفه ريال بيتيس بـ 2-0، ليختتما مشوارهما في المسابقة خلال الموسم الحالي.وعلى ملعب (لاسيراميكا)، افتتح الكاميروني أندري زامبو أنجويسا التسجيل لفياريال في مرمى إيبار عند الدقيقة 71، فيما سجل جيرارد مورينو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 86 - 89، واختتم موي جوميز الأهداف بالهدف الرابع لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.ورفع فياريال رصيده إلى 60 نقطة في المركز الخامس، المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، في حين توقف رصيد إيبار عند 42 نقطة في المركز الرابع عشر.وعلى ملعب (نويفو خوسيه زوريلا)، تغلب بلد الوليد على ضيفه ريال بيتيس بهدفين دون رد، وبهذه النتيجة رفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث عشر، متفوقًا بفارق نقطة على فريق ريال بيتيس، صاحب المركز الخامس عشر.وسجل أهداف اللقاء، سيرخيو جوارديولا في الدقيقة 46 من الشوط الأول، قبل أن يحرز أوسكار بلانو الهدف الثاني في الدقيقة 63 .// انتهى //22:20ت م0234