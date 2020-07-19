إسلام آباد 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسجدد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التزام بلاده الثابت بدعم الشعب الكشميري حتى ينال حقه المشروع في تقرير المصير.جاء ذلك في بيان له اليوم بمناسبة ذكرى يوم الالتحاق في باكستان التي يحييها الشعب الكشميري.وقال: إننا نحتفي بذكرى يوم الالتحاق مع باكستان تخليداً لقرار القيادة الكشميرية سابقاً بضم إقليم كشمير إلى باكستان خلال فترة تقسيم شبه القارة الهندية إبان انسحاب الاستعمار البريطاني من المنطقة.وأكد أن باكستان لن تتخلّى عن الشعب الكشميري، وستواصل دعمه.// انتهى //22:49ت م0236