الرياض 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسانطلقت اليوم دورة الحكام بمعهد إعداد القادة بالرياض، بحضور رئيس لجنة الحكام الإسباني فرناندو تريساكو ومدير دائرة التحكيم البرتغالي مانويل نافاور ونائب رئيس لجنة الحكام يوسف ميرزا، وبحضور المحاضر السعودي الدولي علي الطريفي.واجتمع تريساكو بالحكام لشرح برنامج الدورة، بعد إجراء الفحوص المختبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتأتي الدورة استعدادًا لاستئناف المسابقات الكروية، وتستمر حتى الـ 27 من يوليو الجاري، حيث يشارك فيها 56 حكمًا وحكمًا مساعدًا، والتي تشمل على محاضرات نظرية وتطبيق عملي على تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، ومحاضرات في التقنية ذاتها، بالإضافة إلى اختبارات في قانون كرة القدم وحالات الفيديو وحالات التسلل مع شرح لجميع هذه الاختبارات، وسيتم إجراء عدد من الاختبارات اللياقية للوقوف على مستويات الحكام.// انتهى //23:00ت م0238