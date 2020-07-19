عرعر 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واستنظم جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية 13 دورة " عن بعد "، ضمن مبادرة "صيفنا مهارات"وأكد مدير الجمعية خلف بن حمود القاران أن الدورات تنوعت مابين الثقافية والفنية، وورش العمل سيتم تقديمها تحت شعار " نتعاون ولانتهاون "، وتخدم هذه الدورات المثقفين والمثقفات والمواهب المختلفة، وتشتمل على دورات أدبية وثقافية، ودورات في أساسيات التصوير الضوئي، والموديباج الضوئي، وتعليم قواعد المنظور والرسم الهندسي، والدور الإعلامي في الأزمات ( كورونا أنموذجاً )، وورشة عمل في النسيج ودورة في مادة الريزن الأيبوكس، والفن التشكيلي، بالإضافة إلى دورة في الخط العربي، وورشة عمل في المسرحي ومعرض تشكيلي افتراضي إلى جانب أمسيات فنية.وأشار القاران إلى أن مواعيد التسجيل بالدورات ستكون متاحة قبل انعقاد الدورة بعدة أيام تعلن عبر حساب الجمعية بتويتر.// انتهى //23:26ت م0240