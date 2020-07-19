عرعر 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسينظم النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية بعد غدٍ دورة تدريبية بعنوان " تحليل النص الأدبي " عن بعد، وتأتي الدورة ضمن مبادرة "صيفنا مهارات " النسخة الثانية.وأوضح النادي أن التسجيل عبر الرابط التالي https://2u.pw/0NVve، مبيناً أن شهادة الحضور فقط لمن سجل و حضر البرنامج بنسبة ( 70% ) من الوقت وشارك في الأنشطة وقام بالتقييم البعدي، حيث ترسل شهادات الحضور عبر البريد الإلكتروني المسجل في الدورة .// انتهى //23:35ت م0243