الجزائر 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسالتقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم، الممثلة بالنيابة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز التي تزور الجزائر حالياً.وبحث الجانبان - حسب بيان رئاسي - التطورات الميدانية في ليبيا في ضوء مساعي منظمة الأمم المتحدة لاستئناف عملية السلام انطلاقاً من قرارات ندوة برلين الدولية.وجدّد الرئيس تبون، موقف بلاده الثابت الداعي إلى ضرورة التعجيل بالحل السياسي بوصفه السبيل الوحيد لوقف إراقة المزيد من الدماء، والإبقاء على الوضع تحت السيطرة، حتّى يتمكن الشعب الليبي من إعادة بناء دولته في إطار الشرعية الشعبية، وبما يضمن وحدته الترابية، وسيادته الوطنية، بعيداً عن التدخلات العسكرية الأجنبية.// انتهى //23:35ت م0244