روما 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واستغلب فريق نابولي على ضيفه أودينيزي بنتيجة 2-1 اليوم، في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وكان أودينيزي البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه الأرجنتيني رودريغو دي بول في الدقيقة (22)، قبل أن يدرك نابولي التعادل بواسطة لاعبه البديل البولندي أركاديوش ميليك عند الدقيقة (31)، قبل أن يعود البديل بوليتانو في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليستعيد نابولي المركز السادس بفارق الأهداف أمام ميلان الفائز على ضيفه بولونيا 5-1 السبت الماضي في إفتتاح المرحلة.وجاء فوز نابولي الذي ضمن بطاقة التأهل في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بعد تتويجه بلقب مسابقة الكأس الإيطالي على حساب يوفنتوس، قبل مواجهة مضيفه برشلونة الإسباني بعد أقل من ثلاثة أسابيع في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.// انتهى //23:49ت م0246