لندن 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واستغلب فريق تشلسي على مانشستر يونايتد 3-1 اليوم، في نصف نهائي مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن أمام مدرجات خالية بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث سيقابل فريق أرسنال في النهائي اللندني يوم 1 أغسطس على ملعب "ويمبلي" .وسجل أهداف تشلسي لاعبه الفرنسي أوليفييه جيرو في الدقائق (45)، ومايسون ماونت (46)، والمدافع هاري ماغواير الذي حول الكرة في شباكه عن طريق الخطأ مسجلًا الهدف الثالث (74)، فيما سجل المتأخر ليونايتد من ركلة جزاء نفذها البرتغالي برونو فرنانديش في الدقيقة 85.// انتهى //23:49ت م0247