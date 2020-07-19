الرياض 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين سموه عضواً في مجلس إدارة هيئة الفروسية.وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "أتشرف بهذه الثقة الملكية الغالية لخدمة هذه الرياضة النبيلة والتي تحظى برعاية واهتمام القيادة منذ عهد المؤسس - رحمه الله - سائلاً المولى عز وجل أن أكون عند حسن ظن مقام سيدي خادم الحرمين وسمو سيدي ولي عهده الأمين لتحقيق تطلعاتهما في الارتقاء برياضة الفروسية في المملكة إلى أعلى المستويات بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030 بالنهوض بالرياضة في المملكة بمختلف أنواعها".واختتم سموه تصريحه قائلاً: " كما يسرني تهنئة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة، متمنياً لهما التوفيق والنجاح وأن نسهم سوياً في تحقيق تطلعات القيادة الكريمة لخدمة هذه الرياضة العريقة".// انتهى //23:56ت م0248