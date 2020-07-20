أديس أبابا 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسأفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في دول القارة من 683 ألفاً و 905 إصابات إلى 71،573 إصابة مؤكدة.وكشف المركز في آخر تحديث له اليوم، عن ارتفاع عدد المتعافين من هذا الوباء إلى 369،120 شخصًا، لافتاً الانتباه إلى أن عدد المتوفين وصل إلى 93714 شخصاً، في دول القارة الإفريقية.وتتصدر جمهورية جنوب إفريقيا الدول الإفريقية الأكثر تضرراً من فيروس كورونا، من حيث عدد الإصابات، تليها مصر ونيجيريا وغانا والجزائر والمغرب والكاميرون.// انتهى //00:03ت م0249