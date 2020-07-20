روما 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسأصبح فريق سبال صاحب المركز الأخير في الدوري الإيطالي لكرة القدم ، أول الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية بعد موسمين قضاها في "سيري أ" ، وذلك بعد خسارته البوم أمام فريق بريشيا صاحب المركز قبل الأخير 1-2 في المرحلة الـ 34 من الدوري.وكان سبال البادئ بالتسجيل عبر لاعبه برايان دابو في الدقيقة 42، قبل أن يرد بريشيا بثنائية في الشوط الثاني سجلها التشيكي يارومير زمرهال (69 و90+3).وتجمد رصيد سبال عند 19 نقطة في المركز الأخير، فيما رفع بريشيا رصيده إلى 24 نقطة بفارق تسع نقاط عن جنوى صاحب المركز السابع عشر ، والفائز على ضيفه ليتشي الثامن عشر بهدفين للبارغوياني أنتونيو سانابريا (7) والبرازيلي غابريال (81 خطأ في مرمى فريقه)، مقابل هدف لماركو مانكوسو (60) الذي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 47.وتغلب فيورنتينا على ضيفه تورينو بهدفين نظيفين سجلهما اللاعب ليانكو (خطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 15)، قبل أن يضيف اللاعب باتريك كوتروني في الدقيقة (75).// انتهى //00:56ت م0251