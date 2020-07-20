حج / حجاج بيت الله الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية يبدؤون مباشرة إجراءات العزل المنزلي
الاثنين 1441/11/29 هـ الموافق 2020/07/20 م واس
الرياض 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس
بدأ حجاج بيت الله الحرام الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية لحج هذا العام 1441 هجرية، مباشرة إجراءات العزل المنزلي الذي يستغرق 7 أيام، وذلك وفق البروتوكول الصحي المعتمد للحج من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لمكافحة جائحة كورونا .
وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيس لاختيار حجاج هذا العام ، إلى جانب ما يتضمنه البروتوكول الصحي من فحص لفيروس كورونا قبل السفر إلى مكة المكرمة وعزلًا منزليًا أخر بعد الإنهاء من مناسك الحج .
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